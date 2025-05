Piattaforme streaming, Netflix è la prima ma in un anno perde il 5,8%

(Adnkronos) – Continuano a crescere gli utenti delle piattaforme streaming a pagamento, ma i numeri di Netflix scendono. A dicembre 2024 l’andamento complessivo vedeva 15 milioni e 546 mila navigatori unici sulle piattaforme con una crescita di 453 mila internauti rispetto allo stesso mese del 2023. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Agcom che sottolinea come al primo posto ci sia Netflix che in media, nel 2024, registra 8,2 milioni di utenti unici ma con una contrazione del 5,6% rispetto ai visitatori medi registrati nel medesimo periodo del 2023.

Segue, Amazon Prime Video i cui siti e applicazioni sono stati consultati da 7,2 milioni di visitatori medi (+7,8% sui valori medi dei primi nove mesi del 2023), Disney+ che raggiunge 3,6 milioni di internauti (+2,4%), Dazn visitato da 2,2 milioni di utenti unici (in deciso aumento del 7%) e, infine, Now (Sky), con visitatori unici medi pari a 1,4 milioni (+18,1%).

Il tempo di navigazione sui principali siti di streaming video che offrono servizi esclusivamente a pagamento, a dicembre 2024, è poco meno di 38 milioni di ore, in contrazione se paragonato al dicembre 2023 (-5,3%). L’analisi delle ore complessivamente trascorse dai navigatori sulle diverse piattaforme da inizio anno, consente – spiega l’Autorità – di osservare andamenti disomogenei per i principali operatori. Nel dettaglio, Netflix da circa 360 milioni di ore complessive realizzate nel 2023 registra una riduzione e passa a 337 milioni di ore nello stesso periodo del 2024. Andamenti opposti si evidenziano nel tempo dedicato alla consultazione dei siti e applicazioni degli altri operatori: Amazon Prime Video (da 55 milioni di ore nel 2023, passa a quasi 78 milioni di ore nel 2024), Disney+ (che raggiunge le 34 milioni di ore, registrando il 22,2% di tempo in più) e, infine, Dazn e Sky/Now (che passano, rispettivamente, da 7 a 9 milioni di ore circa e da 4 milioni di ore a 5 milioni di ore).

Quanto alle piattaforme di video on demand (VOD) che offrono servizi gratuiti, con 35 milioni e 188 mila navigatori unici raggiunti lo scorso dicembre, risultano in lieve contrazione rispetto agli utenti registrati a dicembre 2023 (-0,5%). Al riguardo, nel 2024, si sottolinea come, tra le piattaforme VOD gratuite, quelle maggiormente visitate in termini di utenti unici medi mensili sono risultate News Mediaset Sites (con 21,1 milioni), Sky TG24 (con 8,6 milioni) e RaiPlay (7,3 milioni). Il tempo di navigazione dedicato a questa tipologia di siti, lo scorso dicembre, è stato di quasi 27 milioni, in crescita del 2,1% a distanza di 12 mesi. Analogamente, anche le ore trascorse in media dai navigatori nella consultazione dei siti e applicazioni di tali piattaforme, pari a 46 minuti, risultano in aumento (circa 3 minuti in più rispetto a dicembre 2023).