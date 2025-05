Razza “Nel 2026 possibile avvio embrione Università del Mediterraneo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Le due sponde del Mediterraneo sono storicamente legate da rapporti culturali fecondi: è possibile che uno dei progetti pilota che verrà presentato nella strategia di bilancio per il 2026 sia proprio quello di piantare il piccolo embrione dell’Università del Mediterraneo”. Lo afferma Ruggero Razza, eurodeputato di Fratelli d’Italia, presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con i Paesi del Maghreb, nel corso del suo intervento a Sorrento nella seconda giornata del forum “Verso Sud” organizzato da The European House Ambrosetti.

xc9/sat/mca1

(Fonte video: forum “Verso Sud”)