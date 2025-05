Sinner-Paul, oggi la semifinale agli Internazionali – Il match in diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, venerdì 16 maggio, il tennista azzurro sfida alle 20:30 lo statunitense Tommy Paul, nella semifinale del Masters 1000 di Roma. In finale, il vincitore affronterà Carlos Alcaraz.

IL MATCH IN DIRETTA



Sinner-Paul, così come tutti i match degli Internazionali d’Italia 2025, è visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1. La partita si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su Now e su RaiPlay