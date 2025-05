Amici, la finale non va in onda questa sera: la data ufficiale e gli allievi in gara

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio. L’appuntamento con l’ultima puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi slitta di un giorno e verrà trasmessa domani, domenica 18 maggio, sempre in prima serata su Canale 5.

La finale di Amici, inizialmente prevista come di consueto il sabato sera, è stata rinviata di un giorno per evitare la concorrenza con la finalissima dell’Eurovision Song Contest, che andrà in onda questa sera su Rai1. Al posto di Amici, su Canale 5 verrà trasmesso ‘Corro da te’, commedia del 2022 con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

L’ultimo appuntamento con Amici è stato quindi spostato a domani sera, domenica 18 maggio. La finale sarà in diretta e il pubblico da casa avrà la possibilità di votare il suo allievo preferito. Cinque i finalisti pronti a contendersi la vittoria: a sfidarsi saranno Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia.

Nel corso della semifinale di Amici, Francesco è stato il primo a staccare il pass per la finale, grazie al voto unanime dei giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. A seguire, Alessia e Daniele hanno conquistato il loro posto, lasciando Trigno, Nicolò e Antonia a giocarsi l’ultimo slot disponibile in un acceso ballottaggio. I tre dopo essersi esibiti sono rientrati in casetta per poi essere richiamati in studio alla presenza dei tre giudici e a lasciare il talent ad un passo dalla finale è stato Nicolò.