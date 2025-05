Cannes, palma travolge spettatore del festival sulla Croisette: è grave

(Adnkronos) – Un uomo di origine asiatica, presumibilmente uno spettatore del Festival di Cannes, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una palma sradicata da una raffica di vento sulla Croisette, nei pressi del Palais des Festivals. L’incidente è avvenuto mentre all’interno del Palais era in corso la proiezione del film americano Eddington, con Joaquin Phoenix, Emma Stone e Pedro Pascal. In quel momento, il lungomare era affollato di visitatori e addetti ai lavori.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, prestando i primi soccorsi prima di trasferire l’uomo in ospedale. Alcuni testimoni hanno parlato di momenti di panico. “C’è stata una terribile raffica di vento e ho sentito un grido – ha raccontato una turista lussemburghese – La palma ha colpito un uomo, gettandolo a terra e ferendolo gravemente. Era appena passato accanto a me, sembrava avere fretta”. Gli organizzatori del festival e le autorità locali hanno avviato controlli sullo stato degli alberi lungo il lungomare per prevenire ulteriori incidenti.