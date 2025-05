Formula 1, oggi le qualifiche del Gp di Imola: orario e dove vederle

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per le qualifiche del Gran Premio di Imola. Dopo le prime due sessioni di prove libere ieri, dominate dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, oggi sabato 17 maggio si deciderà la griglia di partenza del Gp dell’Emilia Romagna. Ecco il programma, gli orari e dove vedere le sessioni di oggi del settimo appuntamento del Mondiale. Il primo in Europa.

Oggi si partirà intanto con la terza sessione di prove libere, previste alle 12:30. Poi, nel pomeriggio, spazio alle qualifiche. Si tornerà in pista alle 16 per decidere la griglia di partenza del Gran Premio di Imola.

Tutti gli appuntamenti del Gp di Imola saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro, gratis e in diretta su Tv8.