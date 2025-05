Gauff e i complimenti a Paolini e… Sinner: “Talento generazionale”

(Adnkronos) –

Coco Gauff si complimenta con Jasmine Paolini e a… Jannik Sinner. La tennista americana oggi, sabato 17 maggio, ha perso la finale degli Internazionali d’Italia contro l’azzurra in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. E in conferenza stampa Gauff ha voluto elogiare l’avversaria ma tutto il movimento azzurro, che domani potrebbe festeggiare altri due successi nel Masters 1000 di Roma con le finali nel doppio, con protagonista ancora Paolini in coppia con Errani, e nel tabellone maschile, dove Sinner sfiderà Alcaraz.

“Jasmine e Jannik hanno fatto un grande lavoro nel migliorare il loro gioco, specialmente Jasmine ricordo di averla affrontata ad Adelaide ed era molto più passiva. Sinner è uno dei giocatori più forti del mondo, sicuramente c’è un lavoro importante della Federazione ma parlando nello specifico di Jannik credo che si stia parlando di un talento generazionale”, ha detto Gauff, “spero però di avere ancora la possibilità di giocare una finale qui. È difficile affrontare Jasmine sulla terra, quando è in fiducia gioca un gran tennis, lo scorso anno ha fatto due finali slam e ha dimostrato di poter giocare da numero uno del mondo