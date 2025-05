Genoa-Atalanta 2-3, bergamaschi in rimonta si assicurano tre punti

(Adnkronos) – Non è bastato al Genoa andare in vantaggio due volte per fare risultato contro l’Atalanta. I bergamaschi in rimonta si assicurano i tre punti anche allo Stadio Ferraris, vincendo per 3-2 contro i Grifoni. Pinamonti porta in vantaggio i rossoblù al 37′, poi tutti negli spogliatoi. Alla ripresa, pronti via e la Dea si riporta in parità con Sulemana. Ancora dieci minuti e al 58′ il Genoa di nuovo avanti ancora con Pinamonti, al quale risponde Maldini al 63′. Il gol vittoria arriva dal capocannoniere Retegui che fissa il risultato sul 3-2 finale all’89’.