Internazionali, l’arrivo di Sergio Mattarella al Foro – Video

(Adnkronos) – Sergio Mattarella agli Internazionali d’Italia 2025. Il Presidente della Repubblica è arrivato al Foro Italico per assistere alla finale del Masters 1000 femminile tra l’azzurra Jasmine Paolini e l’americana Coco Gauff, in programma oggi, sabato 17 maggio. Mattarella è stato accolto dagli applausi dei tanti tifosi che riempiranno le tribune del Centrale, salutando con la mano prima di dirigersi in tribuna d’onore.