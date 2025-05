Mara Venier confessa: “Ho pianto prima di andare in diretta, ultimamente faccio fatica”

(Adnkronos) – Momento di commozione per Mara Venier, che durante un colloquio con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto al Salone del libro di Torino ha parlato del periodo delicato che sta attraversando ultimamente. Non è scesa nel dettaglio, ma più volte la conduttrice televisiva, al timone di Domenica In, ha parlato delle condizioni di salute del marito Nicola Carraro, che negli ultimi mesi lo hanno costretto al ricovero in ospedale.

Luciana Littizzetto ha posto a Mara Venier una domanda professionale che però l’ha toccata molto sul personale. “Come si fa ad andare in onda quando hai dei problemi personali, dei dolori, delle fatiche? Devi comunque mostrarti sorridente davanti alla telecamera e fare il tuo lavoro”, le ha chiesto Littizzetto.

“Faccio un po’ fatica a rispondere a questa domanda”, ha esordito Mara Venier visibilmente scossa. “Io da un po’ di mesi faccio un po’ di fatica – ha confessato – poi si accende quella luce rossa e dimentico tutto, magari ho pianto due minuti prima”. “In studio – ha continuato la conduttrice – sono sempre così affettuosi con me e quando hai un problemone, l’emozione arriva”.

“Sono andata anche in onda con un piede rotto, ultimamente ho altro a cui pensare che è più importante di un piede rotto o della febbre. Credo che il lavoro aiuti quando le cose non vanno bene”, ha concluso la conduttrice che non è scesa nei dettagli. Proprio in questi giorni Nicola Carraro è uscito dal San Raffaele di Milano ed è tornato a casa.

Sui social, ad aggiornare sulle sue condizioni di salute, è stato lo stesso Carraro che alcuni mesi fa si è mostrato in carrozzina per la prima volta. “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”, aveva spiegato il produttore ai follower.