Salute, cardiologo Gabrielli: “Stili di vita scorretti, under 40 più a rischio cuore”

(Adnkronos) – “Stili di vita scorretti, una serie di abitudini sbagliate come il fumo, l’abuso di alcol e sostanze fino alle droghe, così come l’eccessivo consumo di energy drink, stanno mettendo a rischio la salute del cuore degli under 40. La fibrillazione atriale – se si escludono i soggetti con cardiopatie congenite e problemi cardiovascolari in essere – adesso è riscontrata anche nei giovani apparentemente sani, senza alcuna distinzione di genere”. Così all’Adnkronos Salute Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo cuore, a margine del 56esimo Congresso dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) che si chiude oggi a Rimini.



Su “8.000-10.000 screening che noi effettuiamo ogni anno in Italia, dal 20 al 25% è rappresentato da under 40 – sottolinea Gabrielli – Di questo 25%, il 3-4% ha già problemi di fibrillazione atriale, che non è un dato normale”, avverte. I più a rischio sono i “fumatori e le donne giovani che iniziano a fumare sono sempre di più”.