Samanta Togni, la separazione dal marito: “È finita, mi ero annullata per la coppia”

(Adnkronos) – “Sono sola, però sono io”, con queste parole Samanta Togni ospite oggi, sabato 17 maggio, a Verissimo ha parlato della fine del suo matrimonio con Mario Russo, che aveva sposato nel 2020, e del suo percorso di rinascita.

“Ci siamo conosciuti in treno, è stato un colpo di fulmine, ci siamo sposati sette mesi dopo. È stato un grande amore”, ha detto la ballerina e conduttrice ricordando il suo matrimonio con Mario Russo. “Lasciare la mia vita è stata dura”, ha aggiunto Samanta che agli inizi della relazione si era trasferita a Dubai per seguire il marito.

Togni ha parlato dei motivi che hanno portato alla separazione: “Credo di aver dimenticato a un certo punto l’amore verso me stessa, ho dedicato tutto a lui. Mi sono un po’ annullata per la coppia. Se in una coppia il prezzo da pagare è perdere se stessi, credo che sia troppo alto”, ha detto. “Abbiamo avuto una crisi importante la scorsa estate – ha continuato la conduttrice – abbiamo tentato di nuovo, ma ci siamo resi conto che avevamo obiettivi di vita diversi”.

E ancora, spiega: “Quello che rende felice me, non rende felice lui, dove vedo il mio futuro, non è dove lo vede lui. Ho smesso di vedere questo come un problema da risolvere, ma è stata una consapevolezza”. Oggi Samanta Togni ha ritrovato se stessa, è single ma felice: “Sono sola, però sono io”.

Samanta Togni ha raccontato che per la danza si è allontanata da casa quando era ancora un’adolescente. A Verissimo, ha spiegato di aver sofferto di disturbi alimentari: “Ho superato questa cosa grazie all’aiuto di mia mamma che mi ha portato da tanti dottori e mi ha fatto capire che quella non era la direzione giusta”. Samanta ha raccontato di essere arrivata a pesare 44 chili: “E quando mi guardavo allo specchio, ancora pensavo che avrei potuto perdere qualcosa. Non avevo più il ciclo e non ero più io”, ha ricordato la ballerina.