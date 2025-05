Tajani: “Non condividiamo ultime scelte Israele, basta attacchi”

(Adnkronos) – “Noi non condividiamo le ultime scelte del governo israeliano. L’abbiamo detto in tutti i modi possibili, pur sapendo bene che tutto è iniziato per colpa di Hamas, noi ci impegniamo per un cessate il fuoco per poi arrivare alla fine a due popoli, due stati che è la soluzione ideale. Nel frattempo stiamo lavorando, stiamo insistendo molto perché ci possa essere un ingresso degli aiuti umanitari italiani”. Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un’iniziativa del partito a Noto (Siracusa).

“Non vorremmo più vedere soffrire la popolazione palestinese. Basta attacchi, arriviamo a un cessate il fuoco, liberiamo gli ostaggi, ma lasciamo in pace un popolo che è stato vittima di Hamas, che ha dato vita a questa guerra”, ha affermato Tajani. “Dobbiamo anche dire al governo israeliano ‘basta, la reazione c’è stata, garantite la vostra sicurezza ma arriviamo alla pace'”, ha aggiunto il vicepremier.

“Continuo a insistere, continuerò a insistere anche oggi nei colloqui con il ministro degli Esteri israeliano, affinché possano entrare gli aiuti umanitari italiani a sostegno della popolazione civile” di Gaza. “Continuerò a dire che è ora di arrivare finalmente al cessare il fuoco perché la popolazione civile è stremata, non può più resistere a continui attacchi. Fermo restando che Hamas ha una grande responsabilità in tutto ciò che sta accadendo”, ha detto Tajani.