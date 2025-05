Paolini, festa in piscina: Jasmine si tuffa con Errani dopo il trionfo – Video

(Adnkronos) –

Festeggiamenti con tuffo in piscina per Jasmine Paolini e Sara Errani. Dopo il trionfo nella finale del tabellone femminile di doppio, con le due azzurre che si sono confermate campionesse degli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo, Paolini ed Errani si sono concesse un festeggiamento speciale insieme al loro team.

Le due azzurre hanno raggiunto la piscina del Foro Italico e si sono tuffate, vestite anche con i loro completi utilizzati in partita, tra gli applausi degli spettatori. I sorrisi delle due azzurre, che si sono concesse anche una nuotata rinvigorente dopo le fatiche della partita contro la coppia Kudermetova-Mertens, hanno fatto subito il giro del web e hanno alimentato la passione e la simpatia di tifosi e appassionati per il tennis, che mai come in questa edizione degli Internazionali si sta tingendo d’azzurro. Aspettando la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.