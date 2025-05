Parma-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo sognando lo scudetto. Oggi, domenica 18 maggio, gli azzurri affrontano il Parma al Tardini nella penultima giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro il Genoa, la squadra di Conte non può più sbagliare per restare davanti all’Inter nella volata tricolore (azzurri a quota 78, uomini di Inzaghi fermi a 77). Dall’altra parte, i gialloblù vanno a caccia di punti decisivi in ottica salvezza (la squadra di Chivu è a quota 32, +4 sulla terzultima).

Ecco le probabili formazioni di Parma-Napoli, in campo alle 20.45:

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Parma-Napoli sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, partita disponibile anche al canale 214. La partità sarà visibile in streaming su Sky Go, Now e Dazn.