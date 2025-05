Biden e la diagnosi di tumore alla prostata: “Il cancro tocca tutti, grazie per affetto e sostegno”

(Adnkronos) – “Il cancro ci tocca tutti. Come molti di voi, io e Jill abbiamo imparato che siamo più forti nei momenti di difficoltà. Grazie per averci risollevato con affetto e sostegno”. Così l’ex presidente Usa Joe Biden, all’indomani della notizia della diagnosi di tumore alla prostata interviene su X postando una foto con la moglie e il loro gatto.

Biden, 82 anni, venerdì ha ricevuto la diagnosi di un cancro aggressivo con metastasi anche alle ossa e sta ancora valutando insieme ai medici le opzioni di trattamento più adatte.

“Sono certo che affronterà questa sfida con la determinazione e la grazia che lo contraddistinguono. Preghiamo per una guarigione rapida e completa”, ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. “Michelle ed io siamo vicini a tutta la famiglia Biden. Nessuno ha fatto più di Joe per trovare trattamenti innovativi contro il cancro in tutte le sue forme”, ha ricordato.

Anche Trump ha inviato ieri un messaggio di conforto a Biden. “Melania e io siamo addolorati per la recente diagnosi medica di Joe Biden. Inviamo i nostri più sentiti auguri a Jill e alla famiglia, auguriamo a Joe una guarigione rapida”.