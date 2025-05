Donna uccisa a Fregene, nuora resta in carcere

(Adnkronos) – Resta in carcere Giada Crescenzi, fermata per l’omicidio di Stefania Camboni, la 58enne uccisa a coltellate nella sua abitazione a Fregene. La donna, 31 anni, nuora della vittima, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo che si è svolto oggi in tribunale a Civitavecchia. Il giudice, al termine dell’interrogatorio, non ha convalidato il fermo ma ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna, accusata di omicidio aggravato dalla minorata difesa e con abuso di relazioni domestiche e di ospitalità.

“La mia assistita è molto provata ma ribadisce la sua estraneità ai fatti – riferisce l’avvocata Anna Maria Anselmi, difensore della donna – Ricordiamo che l’arma e il telefono della vittima non sono state ancora trovate e che Giada non ha segni di colluttazione. Ora attendiamo di leggere l’ordinanza e poi valuteremo se fare o meno ricorso al Riesame”. Da quanto emerso dall’autopsia, la 58enne è stata uccisa nel sonno con oltre venti coltellate, con diversi colpi inferti in punti vitali, alla gola e al cuore.