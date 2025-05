Gialappa’s Show, torna il ‘Signor Carlo’ con un cameo – Video

(Adnkronos) – La Gialappa’s Band al completo nel Gialappa Show di oggi, 19 maggio. L’ospite a sorpresa della puntata in onda stasera su TV8 è stato, alla fine il ‘signor Carlo’. Carlo Taranto, membro del trio con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ha fatto il suo ritorno con un ‘cameo’ nella trasmissione di successo. Nel segmento cult di Sensualità a Corte, ‘Madre’ si rivolge “all’unico che in questo castello mi dà pareri sensati” e pone domande allo “specchio servo delle mie brame”. Nello specchio, ecco l’immagine di Carlo Taranto in versione oracolo.

Il ritorno del Signor Carlo riporta la Gialappa’s Band alla formazione originale. Taranto si è progressivamente defilato con un passo indietro che ha lasciato il timone ai due compagni di avventura in particolare per la stagione 2025 del Gialappa’s Show. Gherarducci e Santin nella presentazione del programma hanno chiarito le motivazioni personali della scelta di Taranto: nessuna rottura con i partner storici e nessun attrico, come ha dimostrato del resto il libro ‘Mai dire noi’ scritto da tutti i componenti della band.