Papa, Ghribi (Gksd): “Mondo ha già capito che Leone XIV davvero straordinario”

(Adnkronos) – “L’intronizzazione di Papa Leone XIV è stata una giornata di quelle che restano nel cuore. Ogni Papa è unico e irripetibile e così, ne sono certo, sarà per Leone XIV. In questi primi giorni ha già manifestato umiltà, forza, cultura ed entusiasmo”. E’ quanto ha dichiarato Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato, in occasione dell’insediamento di Papa Leone XIV.

“Ho incontrato tanti amici da tutto il mondo, alcuni li avevo già visti ai funerali del compianto Papa Francesco e avevamo parlato con la tristezza nel cuore per la scomparsa di un grande uomo – ha ricordato Ghribi – Ieri a San Pietro c’era la gioia e il sorriso perché il mondo ha già capito che la Chiesa di Roma avrà un Papa davvero straordinario”.

Secondo il presidente di Gksd, “le sue parole sono energia viva per chi è in cammino spirituale e ha descritto bene l’inquietudine nella ricerca di Dio. Questo vale anche per chi appartiene a fedi diverse. Leone XIV è stato umile e ha detto: ‘Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi, come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia.’. Il Santo Padre è stato concreto e visionario e ha indicato la strada: ‘Costruire un mondo nuovo dove regni la pace'”. “Sua Santità ha concluso con un messaggio universale nel quale anch’io mi riconosco: ‘Camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi”. E come dicono i cattolici : W il Papa!'”, ha concluso.