I Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione, da scontare in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, un uomo di 45 anni, pregiudicato.

Il 45enne dovrà scontare una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e cinque mesi di arresto per due condanne emesse dal Tribunale di Cremona nel 2018 e nel 2024, la prima delle due anche confermata nell’aprile 2023 dalla Corte d’Appello di Brescia, ora definitive ed esecutive.

L’uomo era accusato di avere provocato nel 2015 delle lesioni personali a un altra persona, con cui aveva litigato per futili motivi a Cremona. Inoltre, nel dicembre 2019, era stato sorpreso a Cremona in via Mantova a guidare un’auto in stato di ebbrezza, e anche per questo era finito nei guai.

