Belve, ospiti oggi 20 maggio: Michele Morrone, Floriana, Raz Degan e Benedetta Rossi

(Adnkronos) –

Michele Morrone, Floriana, Raz Degan e Benedetta Rossi. Questi sono gli ospiti del nuovo appuntamento di ‘Belve’, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 alle 21.20 questa sera, martedì 20 maggio.

Tra gli ospiti della terza puntata, Michele Morrone, l’attore che ha interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico ‘365 giorni’, che ripercorre con Francesca Fagnani il suo straordinario ‘viaggio’ da Bitonto a Hollywood. Morrone ha raccontato che dopo la fine della relazione con la ex moglie ha passato ”un momento di depressione profonda e di troppo alcol”, arrivando una volta quasi al coma etilico.

E sul grande successo arrivato con film ‘365 giorni’ Fagnani ha indagato: “Le sarà girata un po’ la testa?”. E l’attore svela: ”Il successo mi ha dato un cazzotto enorme”.

Floriana Secondi, la vincitrice della terza edizione del ‘Grande Fratello’, a Belve è un fiume in piena, alterna grandi risate e racconti surreali, a risposte appassionate e sorprendenti alle domande, anche le più intime. Come quando parla di suo figlio Domiziano. Fagnani chiede: ”Una volta ha detto che suo figlio avrebbe meritato una mamma migliore, perché?”. ”Lui tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti”, rivela Floriana che ha raccontando di averlo portato da un prete esorcista perché faceva troppe domande.

Floriana poi a Fagnani racconta alcuni dei momenti più dolorosi e complessi della sua infanzia e della storia della sua famiglia. Dopo la separazione dei suoi genitori, ricorda la giornalista, con la madre che aveva problemi legati alla tossicodipendenza e alla prostituzione.

Incalzato dalle domande della giornalista, Raz Degan per la prima volta parla del blitz con cui le forze dell’ordine lo sorpresero con Paola Barale mentre erano in vacanza all’isola D’Elba, con sequestro di droga. Una vicenda, ha ricordato Fagnani, dalla quale sono stati entrambi assolti.

“Un’invenzione, era tutto finto. La macchina mediatica era la vera belva. A qualcuno non piaceva il nostro successo”, sottolinea, prima di raccontare a Fagnani di fare uso di Ayahuasca. “Non è una droga, è un allucinogeno. Ti può illuminare, come ti può portare dentro l’inferno. A me ha aiutato”.

Poi la confessione intima: “Ho praticato ‘brahmachari’, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali”, spiega Degan. “Quindi non fare sesso?”, chiede Fagnani. “Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni”, risponde lui.