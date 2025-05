Dazi, Pizzoli (Ing): “Ottimistico pensare a sorprese che porteranno ad accelerazione positiva”

(Adnkronos) –

Pensare che sul fronte dell’imposizione delle tariffe arriveranno a breve “sorprese tali che porteranno a un’accelerazione positiva è eccessivamente ottimistico”. Lo ha detto oggi Paolo Pizzoli, Senior Economist di Ing Italia, intervenendo a un evento organizzato da Ing per la presentazione di ‘Think’, la piattaforma editoriale di Ing dedicata all’analisi macroeconomica e finanziaria, introdotta da Davide Colapietro, Head of Communication and Content di Ing Italia.

Nello specifico, spiega l’economista, “la produzione punta a una stabilizzazione più che a una ripresa. Inoltre, non è ancora ripartito il ciclo delle scorte e non abbiamo una struttura di ordini che al momento faccia pensare a una ripartenza”.

Pizzoli ha parlato di “segnali incoraggianti” da parte del costo dell’energia. Il calo nel prezzo del petrolio “che pensiamo potrà perdurare nella seconda parte dell’anno, potrebbe aiutare a dare spinta all’offerta, abbassando i costi di produzione delle imprese”.

“Siamo in una fase di transizione che potrebbe dare angoli positivi in un contesto caratterizzato da elevata incertezza” ha poi concluso.