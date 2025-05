Giornata mondiale sclerosi multipla numero 25, l’Italia si tinge di rosso

(Adnkronos) –

Si celebra dal 26 maggio al 2 giugno nel nostro Paese la Settimana nazionale della sclerosi multipla dedicata alla sensibilizzazione e il 30 maggio, in occasione della Giornata mondiale, l’Italia si tinge di rosso. Era il 2000 quando Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, accese per la prima volta i riflettori sulla Sm con una settimana interamente dedicata all’informazione su una malattia ancora sconosciuta ai più, alla ricerca necessaria per sconfiggerla, ai diritti delle persone. Venticinque anni dopo la Settimana nazionale della sclerosi multipla, organizzata da Aism insieme alla sua Fondazione Fism, è diventata un appuntamento profondamente radicato nella coscienza collettiva del Paese, un vero evento di cittadinanza attiva che si svolge sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. Il traguardo è anche un nuovo punto di partenza: oggi il 97% delle persone in Italia sa cosa sia la sclerosi multipla (fonte: indagine Doxa 2024), ma non tutti ne conoscono i sintomi invisibili, come la fatica. E’ proprio a questi aspetti che guarda la campagna nazionale ‘PortrAIts’, che torna a raccontare con emozione e innovazione visiva le sfide quotidiane delle persone con Sm.

Ad aprire simbolicamente la settimana – dettaglia una nota – sarà Siracusa, con un evento di forte impatto culturale e simbolico. Il 24 maggio, al Teatro Greco, poco prima della replica di Edipo a Colono di Sofocle, sarà lanciato il messaggio nazionale di sensibilizzazione. Interverranno il presidente della Fondazione Inda, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle persone con Sm, per dare voce alle storie, alle urgenze e ai diritti delle persone con sclerosi multipla. Per l’occasione sarà esposta anche la mostra fotografica PortrAIts, che arriva per la prima volta in Sicilia dopo Roma e Milano con 9 ritratti che raccontano, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, i sintomi invisibili della Sm, dando forma visiva alla fatica, al dolore, alla determinazione delle persone protagoniste. I ritratti saranno visibili su 3 grandi pannelli Led all’ingresso del teatro.

Momento centrale sarà la celebrazione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, il 30 maggio, appuntamento collettivo d’azione e speranza che unisce tutto il mondo alla lotta contro la Sm, che Aism trascorrerà nella mattinata presso la Sala della Regina della Camera dei deputati. “La Giornata mondiale – ricorda Mario Alberto Battaglia, presidente Msif, Federazione internazionale Sm – è una giornata che unisce, che lancia messaggi di solidarietà per 2,8 milioni di persone che convivono con Sm, giovani e donne che ogni 5 minuti, in ogni parte del mondo, ricevono una diagnos. Sono 124 i Paesi che, insieme all’Italia, condividono il valore di questa giornata: un invito rivolto a ciascuno di noi ad agire, a compiere almeno un gesto di ascolto e cambiamento verso la libertà dalla Sm, perché ogni azione conta”.

Proprio per rendere visibile il valore di questo messaggio, la sera del 30 maggio i monumenti di tutta Italia si illumineranno di rosso: un gesto simbolico e potente, che testimonia l’impegno diffuso, la partecipazione dei territori, la vicinanza delle istituzioni, un segno concreto che attraversa generazioni e geografie, per ricordare che ogni storia e ogni gesto contano. E che nessuno deve essere lasciato indietro.