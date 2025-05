Ilaria Galassi, proposta di matrimonio a ‘La volta Buona’: la sorpresa in diretta

(Adnkronos) –

Proposta di matrimonio in diretta a ‘La volta buona’. Ilaria Galassi è stata sorpresa oggi, martedì 20 maggio, dal compagno Daniele che, a sua insaputa, si è inginocchiato davanti a lei, nel salotto di Caterina Balivo, chiedendole la mano.

In studio ad assistere alla proposta di matrimonio anche Riccardo, il figlio nato dall’amore tra Ilaria e Daniele. “Ho scritto questo mio pensiero una sera mentre ero nel letto accanto a te e Riccardo”, comincia così la lettera che Daniele ha scritto ad Ilaria e che ha letto in diretta a ‘La volta buona’. “Un attimo d’amore in confronto all’eternità è tutto, passiamo una vita di fronte alla paura di morire e non viviamo il momento, che in tutta l’eternità non si potrà mai rivevere ed è il nostro”, ha continuato Daniele con la voce che tremava dall’emozione.

“La nascita di Riccardo è sicuramente il momento più bello della nostra storia, vedere il tuo pancione crescere è stato incredibile”, ma non sono mancati i momenti difficili, che per la coppia non sono mai stati un ostacolo “siamo rimasti sempre insieme contro tutti e tutto, e non ci siamo mai lasciati. L’unica cosa che alla fine conta”. Daniele continua la sua lettera nominando il “matrimonio”, parola che fa brillare gli occhi di Ilaria: “Per il nostro modo di vedere il matrimonio è il coronamento di tutto, quindi se per te va bene io ti sposo”, ha continuato Daniele che si è inginocchiato davanti all’ex volto di ‘Non è la Rai’.

“Certo, sì”, risponde subito Ilaria che non conosceva l’intenzione del compagno. Il momento ha commosso anche Caterina Balivo: “Riccardo? Mamma e papà si sposano”. “Sto svenendo”, ha detto il piccolo, super emozionato, “l’amore tra mamma e papà mi rende super felice”.

Ilaria e Daniele stanno insieme da oltre 14 anni. A La volta buona hanno raccontato come si sono conosciuti: “Stavamo a pranzo, io ero con un mio amico e lei con suo figlio. Lei si è alzata per andare a prendere da mangiare e io non ho smesso un secondo di ammirarla ‘è troppo bella’, pensavo, lei se ne è accorta, l’ho invitata nel mio salone di bellezza e lei ha accettato”, ha detto Daniele.