NutriMi, premio NutriGold 2025 a Danone Skyr per migliore comunicazione

La novità lanciata da Danone Italia e ispirata all’antica ricetta islandese Danone Skyr ha vinto il premio NutriGold 2025 per la ‘Miglior comunicazione nutrizionale’. Il premio – assegnato dai nutrizionisti-congressisti durante la XIX edizione di NutriMi, Forum di nutrizione pratica che si è appena conclusa a Milano – costituisce un importante riconoscimento per le aziende che, nel campo della nutrizione, dell’alimentazione e della salute, contribuiscono a promuovere una cultura del benessere grazie a un programma di comunicazione mirato.

Il prodotto – informa l’azienda in una nota – si inserisce nella strategia di sviluppo del comparto lattiero-caseario dedicato ‘all’alimentazione quotidiana per il benessere di tutta la famiglia’. Ottenuto tramite un processo di centrifugazione, si caratterizza per una ‘cremosità da urlo’ – come ben raccontato nella comunicazione per cui il brand ha ricevuto il premio – ed è ricco in proteine. Inoltre, presenta il 100% degli ingredienti di origine naturale e lo 0% di grassi. Disponibile in 4 gusti, ha una formula pensata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, ideale per una colazione nutriente o uno spuntino leggero, senza rinunciare al gusto.

“Siamo davvero felici che i numerosi nutrizionisti ed esperti dell’alimentazione riuniti per questa 2 giorni abbiano riconosciuto il valore del lavoro che c’è dietro a questo prodotto, a cui teniamo moltissimo – afferma Yoann Steri, Digital & Data Director di Danone Italia – Il mercato dello yogurt greco, insieme a quello dello Skyr, pesano complessivamente quasi mezzo miliardo a valore, con un trend a doppia cifra che conferma il crescente interesse degli italiani verso proposte innovative e naturali della categoria lattiero-casearia”. Lo Skyr ha origini antiche, risalenti a oltre mille anni fa, quando i Vichinghi lo introdussero in Islanda. Si distingue per i suoi numerosi benefici nutrizionali: è ricco di proteine, favorendo la sazietà e supportando il mantenimento della massa muscolare, mentre il basso contenuto di grassi lo rende un utile allato nella definizione di una dieta bilanciata. E’ una fonte preziosa di calcio, essenziale per ossa e denti, e contiene fermenti lattici vivi. Queste caratteristiche lo rendono un alleato ideale per chi cerca un alimento sano, leggero e adatto al benessere quotidiano.