Papa alla Basilica di San Paolo, la preghiera al sepolcro dell’apostolo delle genti – Video

(Adnkronos) –

Papa Prevost ha preso possesso oggi, martedì 20 maggio, della Basilica San Paolo fuori le Mura. Al suo arrivo, Leone XIV è stato accolto dal Padre Abate e dall’Arciprete della Basilica. Poi in processione, insieme ai monaci benedettini, è entrato nella Basilica dalla Porta Santa e si è avviato verso l’abside. Arrivato alla Confessione Papa Leone XIV è sceso per venerare il sepolcro di San Paolo. Il Pontefice poi si è poi rivolto ai presenti per introdurre la lettura di un brano della Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. E dopo un breve momento di silenzio si è recato all’altare per venerare il Trofeo dell’Apostolo.