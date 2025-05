Pizzoli (Ing): “Miglioramento rating Italia inatteso, stabilità politica ha contribuito”

(Adnkronos) –

Il miglioramento del rating italiano fatto da S&P 500, da BBB a BBB+, è “inatteso, ma conseguente a fattori di mercato che gli investitori stanno valutando positivamente. Resta un atteggiamento prudente, in un contesto nel quale la normalizzazione dei flussi internazionali pre dazi di Trump aveva sottolineato come la posizione italiana sull’estero fosse molto positiva. A questo aggiungiamo la relativa stabilità politica del Paese, che nel contesto europeo è diventato bene scarso, che questa volta ha premiato l’Italia”. Lo ha detto oggi Paolo Pizzoli, Senior Economist di Ing Italia, intervenendo a un evento organizzato da Ing per la presentazione di ‘Think’, la piattaforma editoriale di Ing dedicata all’analisi macroeconomica e finanziaria, introdotta da Davide Colapietro, Head of Communication and Content di Ing Italia.

Un altro fattore che favorirebbe la compressione dello spread “è un eventuale prosecuzione del taglio dei tassi da parte della Bce, dalla quale ci aspettiamo due tagli entro fine anno” ha poi aggiunto Pizzoli.

“Ci sono quindi condizioni favorevoli per prevedere un mantenimento dello spread ai livelli attuali ma solo un’eventuale sorpresa sul fronte della crescita potrebbe ridurlo ulteriormente” ha poi concluso l’economista.