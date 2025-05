Re Carlo e il sostegno al Canada dopo le minacce di annessione di Trump

(Adnkronos) –

Carlo e Camilla hanno manifestato il loro sostegno al Canada a pochi giorni della loro prima visita reale nel Paese dopo la loro incoronazione. Il sovrano, che è anche re del Canada, e la regina hanno partecipato al 100° anniversario della Canada House a Londra per celebrare la storia e la cultura del Paese. La visita precede il loro viaggio in Canada della prossima settimana e fa seguito a una controversia internazionale causata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di annettere il suo vicino nordamericano.

Durante il viaggio lampo in Canada, lunedì e martedì prossimi, il re inaugurerà il parlamento, dopo l’elezione a primo ministro dell’ex governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney, che di recente ha criticato il premier britannico Keir Starmer per aver offerto a Trump una seconda visita di Stato, il prossimo settembre nel Regno Unito, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti metteva in discussione la sovranità canadese.

La Canada House, inaugurata nel 1925, è diventato uno dei simboli del Paese nordamericano a Londra. La coppia reale è stata accolta dall’Alto Commissario per il Canada, Ralph Goodale, e dal vice Alto Commissario, Robert Fry. Per l’occasione, la regina indossava un aderente abito floreale di media lunghezza, mentre il re portava un vestito color crema. Goodale terrà un breve discorso durante il ricevimento e consegnerà al re la chiave della Canada House, che richiama quella realizzata in bronzo, argento e nichel canadesi offerta a re Giorgio V in occasione dell’inaugurazione ufficiale del 1925. La nuova chiave del centenario è stata disegnata dall’artista canadese indigeno Ts’myen Morgan Asoyuf.