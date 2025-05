Sinner, chi sarà il nuovo allenatore? Ipotesi Carlos Moya

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ha scelto il suo nuovo allenatore? Il tennista azzurro, reduce dalla finale persa contro Carlos Alcaraz agli Internazionali d’Italia, sta già pensando a un futuro senza Darren Cahill, supercoach che ha annunciato la sua decisione di smettere di allenare per dedicarsi di più alla famiglia. In questi mesi si stanno rincorrendo le voci sul possibile sostituto dell’australiano, con Sinner che però non ha ancora ufficializzato la sua decisione.

Tra i candidati però c’è anche Carlos Moya, ex tennista spagnolo e poi ex allenatore di Rafa Nadal dal 2017 al 2024. A lanciare l’indiscrezione è stata la russa Sofya Tartakova di Bolshe, che ha assicurato come Sinner inizierà a lavorare con Moya al termine della stagione, quindi dal 2026, ovvero quando si separerà ufficialmente da Darren Cahill.