Trump e il nuovo attacco a Springsteen, stavolta con video

(Adnkronos) – Donald Trump contro Bruce Springsteen. Un’altra volta. Il presidente degli Stati Uniti, 78 anni, continua a prendere di mira il 75enne Boss. Nei giorni scorsi, Trump ha attaccato il cantante con un duro post su Truth. Alle critiche di Springsteen, che ha bocciato l’amministrazione con una riflessione durante il recente concerto a Manchester, il presidente ha replicato con un messaggio social: “E’ una prugna secca, uno stronzo senza talento”.

Ora, il bis. Trump pubblica sui social un breve video in cui paragona le performance ‘atletiche’. Da un lato, lo swing apprezzabile del presidente in versione giocatore da golf. Dall’altro, la goffa caduta di Springsteen sul palco del concerto andato in scena a Amsterdam due anni fa.