Turetta, appello procura contro condanna: “Siano riconosciuti crudeltà e stalking”

(Adnkronos) – La Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza di condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin, chiedendo che vengano riconosciute anche le aggravanti della crudeltà e dello stalking che la sentenza di primo grado non riconobbe. A giorni è atteso anche l’appello del difensore di Turetta, i termini scadono il 27 maggio prossimo.

Turetta ha inferto 75 coltellate a Giulia Cecchettin l’11 novembre 2023 “per inesperienza e inabilità” non “per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima”. Per questo i giudici della Corte d’Assise di Venezia lo scorso 3 dicembre hanno condannato all’ergastolo il giovane per l’omicidio dell’ex fidanzata, ma escludendo l’aggravante della crudeltà e dello stalking.

Nelle motivazioni della condanna di primo grado si legge anche che il giovane non merita le attenuanti generiche “alla luce della efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita”.

Turetta ha mantenuto “la lucidità” anche nelle fasi successive all’omicidio: quando coprì il corpo di Giulia con sacchi neri della spazzatura e lo lasciò lontano da strade battute o quando ormai senza benzina, senza denaro e senza cibo si consegnò alla polizia tedesca. Contro il riconoscimento delle attenuanti anche il fatto “che nelle ore immediatamente precedenti all’arresto egli abbia avuto cura di cancellare tutto il contenuto del suo dispositivo dà contezza dell’atteggiamento conservativo dell’imputato il quale, più che spinto dal rimorso o dal proposito di consegnarsi alle autorità, mirava evidentemente a contenere e minimizzare le conseguenze delle proprie abiette azioni. Obiettivo che ha poi continuato a perseguire anche nel corso dell’interrogatorio” quando non ha fatto cenno al contenuto, né ha fornito le password.

“L’aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede nella videoregistrazione dell’ultima fase dell’azione omicidiaria, l’imputato ha aggredito Giulia Cecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca”, si legge nelle motivazioni dei giudici alla condanna.

“Non si ritiene che tale dinamica, certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e ‘pulito’, cosi ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia ‘non c’era più'”, scrive la Corte facendo riferimento all’omicidio dell’11 novembre 2023.

“Egli ha dichiarato di essersi fermato quando si è reso conto che aveva colpito l’occhio: ‘mi ha fatto troppa impressione’, ha dichiarato. Orbene, considerata la dinamica complessiva, come anche registrata dalle videocamere in Fossò, non si ritiene che la coltellata sull’occhio sia stata fatta con la volontà di arrecare scempio o sofferenza aggiuntiva”, concludono i giudici.