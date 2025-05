Giro d’Italia, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) –

Dodicesima tappa del Giro d’Italia, Oggi, giovedì 22 maggio, la Corsa Rosa riparte con la frazione 12 da Modena, in Emila Romagna, a Viadana, in Lombardia. Una tappa che si annuncia interlocutoria per il gruppo e che, almeno sulla carta, non dovrebbe regalare scossoni alla classifica. In maglia rosa c’è sempre il messicano Isaac Del Toro, leader con 31 secondi di vantaggio su Juan Ayuso.

Ma qual è il percorso della dodicesima tappa del Giro d’Italia? La frazione 12 è mista: presenta un percorso mosso nei primi 100 chilometri, ma poi è sostanzialmente piatta fino al traguardo di Viadana, che sancirà l’ingresso della Corsa Rosa in Lombardia. La dodicesima tappa, che partirà da Mantova, è lunga 172 chilometri e presenta un dislivello di 1700 metri.

La dodicesima tappa del Giro d’Italia partirà alle 13:15. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.