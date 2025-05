Leonardo La Manna prende il testimone di Gabriele Barucca, in pensione dal primo maggio con cui aveva lavorato dal 2017 al 2024 in qualità di funzionario archeologo sulla provincia di Mantova e diventa il Sovrintendente delle Province di Cremona Mantova e Lodi ad interim, in attesa della riforma delle soprintendenze annunciata dal ministro Giuli.

Il dirigente è anche sovrintendente archivistico e bibliografico del Veneto e del Trentino Alto Adige.

Nei giorni scorsi alcuni funzionari della soprintendenza sono arrivati a Cremona per vedere lo stato dell’arte dei lavori degli archi a palazzo comunale dove è emerso che si deve rafforzare la fondazione muraria con la posa di apposite strutture metalliche, già in produzione, intervento in accordo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che appunto è arrivata a Cremona.

I funzionari poi si sono spostati in Pinacoteca: il palazzo necessita di lavori al tetto, un cantiere costoso, che l’amministrazione al momento non può affrontare se non cercando di partecipare a qualche bando: nelle intenzioni dell’amministrazione nel caso arrivino dei finanziamenti, anche quella di aprire due salette al quarto piano per sistemare le nature morte.

