Chiara Giallonardo incinta, l’annuncio a La volta buona: “Mamma a 46 anni, è un miracolo”

Chiara Giallonardo è incinta. La conduttrice storica di ‘Linea Verde’ ha annunciato oggi, venerdì 23 maggio, ospite a ‘La volta buona’ la gravidanza e ha svelato di essere già al settimo mese.

“Non lo sa nessuno”, ha ammesso Chiara Giallonardo che ha annunciato la gravidanza pubblicamente solo oggi. La conduttrice è in attesa di una bambina e dovrebbe nascere ad agosto: “Potrebbe nascere nel giorno del mio compleanno, cosa che spero con tutto il mio cuore”, ha detto la conduttrice.

Giallonardo diventerà mamma a 46 anni e a La volta buona ha parlato delle emozioni che sta provando da quando ha scoperto di essere in dolce attesa: “Ultimamente i miei momenti preferiti sono quelli di relax, mi tocco la pancia, sento la bimba che si muove, è un dono meraviglioso che ti fa la vita”, e ha aggiunto “è stato un miracolo tanto atteso nel mio caso, la vita spesso ti porta a non avere subito il momento esatto per diventare mamma”.

Giallonardo ha spiegato: “Per dieci anni sono stata in giro dappertutto per ‘Linea Verde’, non era il momento giusto per un figlio. Poi, bisogna anche trovare la persona giusta e ora l’ho trovata”. Lei e il compagno Carlo hanno preferito tenere nascosta la gravidanza per preservarla: “Solitamente si aspettano i 3 mesi, però quando sei grande trovi che tutto sia più complicato”, ha detto la conduttrice.

Sarà una bambina ma il nome non è stato ancora scelto: “Noi eravamo pronti sul maschio, lo avrei chiamato come il mio papà che si chiamava Romeo, stiamo pensando. C’è un ballottaggio”, ha aggiunto Giallonardo.