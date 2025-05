Produzione sostenibile di mobili di design, Gruppo Saviola a Interzum 2025

(Adnkronos) – Gruppo Saviola ha portato a Interzum, uno degli eventi internazionali più importanti dedicati all’industria del mobile (20-23 maggio, Colonia), un nuovo progetto il cui protagonista è il Pannello Ecologico® 100% recycled wood, presentando le superfici di Saviola in un nuovo concept espositivo che accompagna il visitatore attraverso ambientazioni differenti, legate alla vita quotidiana in un percorso, composto da 100 metri cubi di legno grezzo e nobilitato equivalente a 230 alberi salvati. (FOTOGALLERY)

Il tema della kermesse tedesca è ‘Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions’ e ha l’obiettivo di lanciare un forte segnale a favore della produzione sostenibile di mobili. Su questo palcoscenico, Saviola ha quindi puntato alla presentazione di prodotti che all’interno dello stand sono applicati nelle rappresentazioni di spazi abitativi, attraverso soluzioni di design innovative e di tendenza.

All’interno dei diversi ambienti, come cucina, living, ufficio, sono così state inserite alcune importanti novità di prodotto insieme a nuovi decorativi che si integrano con i prodotti già conosciuti sul mercato. All’interno dello stand anche Saviolark, un corner dedicato agli architetti con le ultime novità gestito in collaborazione con il distributore Pilipp.

Per l’edizione 2025 di Interzum, Gruppo Saviola ha puntato, poi, sulla riscoperta della matericità in superfici dove il colore è fortemente presente. Durante la fiera, infatti, in collaborazione con Colornetwork, rete di aziende fondata nel 2020 che concepisce il colore in un modo nuovo e sostenibile, è stata lanciata un’interpretazione del Sustained Color N7: come closer! e Sustained Color N9: taste south!.

In occasione della manifestazione, Gruppo Saviola è stato, inoltre, affiancato da altre importanti realtà con cui condivide la visione comune di innovazione sostenibile e design responsabile. Cimento, azienda italiana che sviluppa superfici e complementi d’arredo ispirati al cemento con un approccio contemporaneo e che ha esposto insieme a Saviola il Cimento Panel, una nuova interpretazione del Pannello Ecologico. Häfele, azienda che fornisce l’industria del mobile e della cucina, così come distributori e arredatori d’interni in più di 150 Paesi e supporta architetti e progettisti, che ha affiancato Saviola fornendo le soluzioni di illuminazione per lo stand. E Krill Design, startup italiana che produce oggetti di design attraverso stampa 3D utilizzando biopolimeri ottenuti da fibre organiche e che ha collaborato con Saviola per l’allestimento dello stand.

“Siamo molto fieri di essere nuovamente parte di Interzum – commenta Alessandro Saviola, presidente di Gruppo Saviola – Da anni il nostro impegno ha come fulcro la sostenibilità e non potevamo mancare a questo importante appuntamento che proprio quest’anno vuole contribuire ad accendere i riflettori sul tema della produzione sostenibile di mobili”.