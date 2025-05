Road to Milano Cortina 2026: gli occhi dei giganti

(Adnkronos) –

Lindsey Vonn lo ha promesso. Farà di tutto per essere a Milano Cortina 2026 da protagonista. La fuoriclasse dello sci, già campionessa olimpica e mondiale, è tornata alle gare a 40 anni e ha indossato di nuovo la divisa della nazionale Usa per un motivo preciso. Volare ancora sulla neve dell’Olympia delle Tofane, tra poco meno di un anno. Un’ultima volta. Con i suoi occhi di ghiaccio, pronti all’ennesima sfida di una carriera scintillante.

L’americana, campionessa generazionale e oro olimpico in discesa libera a Vancouver 2010 (vincitrice anche di due ori mondiali e quattro Coppe del Mondo generali), ha motivato così – in un evento organizzato da Nbc Universal a Los Angeles – il ritorno alle competizioni dopo cinque anni di ritiro e un grave infortunio al ginocchio: “Cortina? È probabilmente la ragione principale per cui sono tornata. Non so se avrei fatto lo stesso con Olimpiadi da un’altra parte. Cortina è sempre stato un grande posto per me. È qui che ho ottenuto il mio primo podio, dove ho battuto il record di vittorie nella Coppa del Mondo femminile. Penso che sia un luogo appropriato per concludere di nuovo la mia carriera”.

In questa stagione, al rientro agonistico Lindsey Vonn ha conquistato un secondo posto a Sun Valley, in una gara di SuperG di Coppa del Mondo, dietro alla svizzera Lara Gut-Behrami: “È stato incredibile. Mi dà molta fiducia in vista della prossima stagione. Ma è stato sicuramente un percorso altalenante, con alcuni momenti bassi e alcune esperienze davvero straordinarie. Quindi penso di aver imparato molto. So cosa devo fare il prossimo anno”. Le Olimpiadi italiane la aspettano.

L’ultima settimana racconta un’altra iniziativa interessante con i Giochi sullo sfondo. Si tratta di “The Great Ride Milano-Cortina”, nuovo evento di bikepacking in programma dall’11 al 16 settembre 2025. Un viaggio di oltre 500 chilometri da Milano a Cortina d’Ampezzo, che permetterà di vivere in bici un percorso ideale che collega le sedi principali delle prossime Olimpiadi. Un’iniziativa non competitiva e aperta a tutti, pensata per unire sport, sostenibilità e promozione del territorio verso la rassegna a cinque cerchi.

L’avventura partirà dal capoluogo lombardo, tra i Navigli e la storia del Cenacolo di Leonardo, per poi risalire verso le Mura Veneziane di Bergamo Alta, patrimonio Unesco. Poi si raggiungeranno, tra le altre, Brescia, Verona, Vicenza e Treviso, con gran finale nelle Dolomiti bellunesi, con l’ultimo tratto verso Cortina d’Ampezzo. Ai piedi della mitica Olympia delle Tofane. La curiosità è che “The Great Ride” sarà un evento senza assistenza tecnica e tempi imposti. Ognuno potrà provare quest’esperienza a modo suo, decidendo anche di vivere solo una parte del percorso.