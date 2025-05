Amburgo, attacco con coltello in stazione: feriti in condizioni stabili

(Adnkronos) – Compare oggi davanti a un giudice la donna di 39 anni arrestata per l’attacco con coltello avvenuto ieri sera nella stazione centrale di Amburgo. Nell’aggressione, compiuta durante l’ora di punta, sono state ferite 18 persone, di cui almeno quattro in condizioni critiche. Tutti i feriti sono in condizioni stabili, come riferito dalla polizia alla Dpa.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine all’Afp, la donna di 39 anni è stata bloccata immediatamente dopo l’attacco, senza opporre alcuna resistenza. Il portavoce della polizia, Florian Abbenseth, ha precisato che non ci sono elementi che indichino “un movente politico”, ma uno “stato psicologico alterato”.

L’attacco ha provocato il blocco temporaneo dello scalo ferroviario, ma questa mattina la situazione è tornata alla normalità. Una portavoce della Deutsche Bahn, compagnia ferroviaria nazionale, ha dichiarato che la circolazione dei treni è ripresa regolarmente, con tutti i convogli in partenza e arrivo secondo l’orario previsto.