Blackout a Cannes, 160mila case senza luce

(Adnkronos) –

Blackout oggi a Cannes e nella regione circostante del sudovest della Francia, a poche ore dalla cerimonia di chiusura del Festival del cinema, che non è a rischio, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. “Un’importante interruzione di elettricità coinvolge attualmente” la parte occidentale della regione delle Alpi marittime, fa sapere la prefettura.

Gli organizzatori del Festival in un comunicato hanno fatto sapere che il Palazzo in cui si tiene la manifestazione ha un sistema di alimentazione elettrica indipendente che permette di mantenere tutte le proiezioni previste per oggi, compresa la cerimonia di chiusura. La France Presse riferisce che nella zona di Cannes – a quanto ha precisato il gestore del servizio Rete su X- 160mila case sono state private della fornitura elettrica. Secondo fonti della gendarmeria, l’interruzione è stata causata da un incendio, probabilmente di origine dolosa, scoppiato durante la notte in una sottostazione ad alta tensione a Tanneron, nel vicino dipartimento del Var.

Inaugurata il 13 maggio la 78a edizione del Festival di Cannes si concluderà stasera nel celebre Palais des Festivals, dove verranno assegnati i premi principali.