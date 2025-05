Paola Turani, la possibilità di un secondo figlio: “Ma chi me lo fa fare?”. E scoppia la polemica

(Adnkronos) – “Ma chi me lo fa fare?”, questa la risposta di Paola Turani alla domanda sulla possibilità di avere un secondo figlio. L’influencer, già mamma di Enea, ha chiarito sui social di non sentirsi pronta ad affrontare una seconda gravidanza, soprattutto a causa dell’impegno e delle responsabilità che un figlio richiede.

Paola Turani è sposata con Riccardo Serpellini e i due sono diventati genitori del piccolo Enea nel 2021. “Io e Ricky abbiamo pensato alla possibilità di fare un secondo figlio ma poi ci siamo detti ‘ma chi ce lo fa fare?'”. La coppia, che recentemente è stata in vacanza a Santo Domingo, si è accorta di quanto sia complicato essere un genitore: “Vedevamo famiglie con 4 figli che alle 8 del mattino era già pieni. E noi con un figlio solo pensiamo già sia pesante così”, dice l’influencer che ha affrontato il tema sulle Instagram stories.

Ma Paola Turani non nasconde un certo senso di colpa per la mancanza di desiderio: “Mi sento in colpa per me, per Enea. Ma la gestione di un figlio è una cosa importante e noi non ci sentiamo pronti, non abbiamo la voglia”. E sottolinea: “Non è obbligatorio avere un secondo figlio, abbiamo trovato il nostro equilibrio in tre”.

“Quando vedo pancioni in giro vado nel panico, sono davvero spaventata”, confida Turani anche se ammette di aver vissuto bene, nonostante la nausee, la prima gravidanza.

La 37enne spera di non essere l’unica ad avere queste “paranoie”. Le sue parole, infatti, hanno acceso un dibattito. Tante sono le mamme che le hanno scritto di essere nella sua stessa situazione. Ma c’è anche chi l’ha criticata e giudicata: “Perché siete egoisti e non avete voglia punto”, le ha scritto un utente.