Gaza, soccorritori: “Almeno 20 morti in raid Israele su scuola”

(Adnkronos) – Ennesimo raid israeliano contro una scuola adibita a centro per i rifugiati a Gaza, con 20 morti, per la maggior parte bambini, e oltre 60 feriti. Parlando con l’Afp, il portavoce della Difesa civile della Striscia, Mahmud Bassal, ha denunciato che “almeno 20 martiri sono stati trasportati in ospedale, per la maggior parte bambini, e oltre 60 sono rimasti feriti nell’orribile massacro dell’occupazione alla scuola Fahmi Al-Jarjawi, che ospitava centinaia di sfollati nel distretto Al-Daraj, di Gaza City”. Un bilancio precedente parlava di 13 vittime.