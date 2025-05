Scritta ‘genocidio’ e baffi alla Hitler, vandalizzato murale con Segre, Bruck e Sami Modiano

(Adnkronos) – E’ stato nuovamente vandalizzato il murale in Memoria della Shoah, che raffigura Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano. Sull’opera – fa sapere l’artista aleXsandro Palombo in una nota – è stata tracciata una grande scritta ‘genocidio’ e sul volto di Sami Modiano sono stati disegnati i baffetti di Hitler.

Il murale, situato sulla facciata della Caserma Montello di Milano – ricorda Palombo – era già stato deturpato con la scritta ‘Israeliani Nazi’, accompagnata dalla stella di David, il segno uguale e una grande svastica nazista. Quest’ultima era stata successivamente rimossa, ma ora al suo posto è apparsa la grande scritta ‘genocidio’.

Le indagini della Digos sui primi imbrattamenti subiti dal murale hanno portato alla denuncia di un 35enne sudamericano per danneggiamento aggravato dalla finalità discriminatoria. “I continui atti vandalici rappresentano un attacco non solo all’arte pubblica, ma soprattutto alla verità storica e alla coscienza collettiva. Oggi più che mai è necessario ribadire che la memoria non si cancella”, viene sottolineato nella nota diffusa dallo street artist.