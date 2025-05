Assogasliquidi: “Bene regolamento bunkeraggio Gnl/bioGnl ship to ship”

(Adnkronos) – “Pubblicato dopo un lungo e condiviso lavoro portato avanti dalle Istituzioni il primo schema di regolamento portuale per le operazioni di bunkeraggio Gnl/bioGnl ship to ship nazionale, un provvedimento – unico in Europa – in quanto individua regole comuni per tutti i porti italiani”. Così Assogasliquidi in una nota in cui “ringrazia e plaude all’ottimo lavoro congiunto svolto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lavoro a cui ha partecipato attivamente Assogasliquidi insieme alle associazioni rappresentative dell’armamento”.

Lo schema “è un altro decisivo tassello nell’opera di rappresentanza del settore industriale del Gnl che Assogasliquidi-Federchimica ha avviato più di dieci anni fa. Tra le istanze portate all’attenzione del decisore pubblico, l’associazione ha avuto un ruolo attivo nel perfezionamento di una normativa chiara, certa e omogenea sulle operazioni di bunkeraggio. Questa novità contribuirà allo sviluppo e alla penetrazione del Gnl – e ancor più il bioGnl – in Italia, un carburante decisivo per la politica energetica del nostro Paese, soluzione immediatamente pronta e disponibile, senza la quale sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del trasporto marittimo”.

“L’introduzione di questo provvedimento, unitamente allo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento – cui le aziende associate ad Assogasliquidi lavorano da tempo – offrirà nuove e concrete opportunità per garantire il rifornimento di navi e traghetti a Gnl/bioGnl, rilanciando il ruolo dell’Italia come Hub strategico del Mediterraneo nel settore marittimo”, conclude la nota.