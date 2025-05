Inter-Psg, finale Champions su maxischermo a San Siro: come comprare i biglietti

(Adnkronos) –

Inter-Psg sul maxischermo a San Siro? La squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Paris Saint Germain in finale di Champions sabato 31 maggio, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Saranno circa 18mila i tifosi dell’Inter che voleranno in Germania per assistere al match, ma tanti altri sostenitori nerazzurri si preparano a riempire lo stadio di Milano. Ecco tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per vedere Inter-Psg sul maxischermo che verrà installato a San Siro.

I tifosi dell’Inter avranno dunque modo di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxischermo per la finale di Champions League. I cancelli dello stadio Meazza apriranno alle 19 ed è previsto uno show di intrattenimento iniziale prima del calcio d’inizio alle 21.

Ma come acquistare i biglietti per vedere la finale di Champions League a San Siro? La prima fase di vendita dei tagliandi per il maxischermo – spiega il club nerazzurro sul proprio sito – prenderà il via alle 12 di martedì 27 e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con cui esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail. I biglietti saranno nominativi: non è previsto il cambio utilizzatore.

Dalle ore 12 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino a esaurimento disponibilità. Le persone con disabilità non deambulanti possono inviare la propria richiesta all’indirizzo personecondisabilita@inter.it entro le ore 15 di mercoledì 28 maggio. Solo i richiedenti che riceveranno conferma via e-mail – compatibilmente con la disponibilità – riceveranno le istruzioni per accedere all’evento.