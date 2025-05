Jason Guo, CEO realme Europe: “Vogliamo garantire agli utenti un’esperienza di imaging e prestazioni che superino le aspettative”

(Adnkronos) – In occasione dell’attesissimo evento di lancio globale del realme GT 7 a Parigi, Adnkronos Tech&Games ha avuto l’opportunità di intervistare Jason Guo, CEO di realme Europe. L’intervista ha offerto uno sguardo approfondito sulle strategie future del colosso cinese nel dinamico mercato tecnologico mondiale evidenziando l’adattabilità delle strategie ai diversi contesti locali.

realme ha anticipato il lancio in India del GT 7, enfatizzando le sue capacità di gaming Battlegrounds Mobile India. Quali caratteristiche specifiche e partnership sono state implementate per garantire un’esperienza di gioco stabile a 120 FPS, e quanto è cruciale la community di gaming per la strategia di mercato di realme in India?



“L’India è uno dei maggiori mercati di gaming mobile al mondo, rendendo il comparto gaming un’area di interesse chiave per le performance della serie GT. La modalità GT 2.0 alloca dinamicamente le risorse per migliorare la funzionalità della GPU, gestendo al contempo le temperature, il che permette un gameplay sostenuto a 120 fps per diversi giochi mainstream sul GT 7. In qualità di partner ufficiale di Battlegrounds Mobile India, stiamo integrando preimpostazioni per i tornei e ottimizzazioni della latenza progettate appositamente per BGMI.”



Il realme GT 7 è stato lanciato in Cina con una strategia di prezzo aggressiva. Qual è la visione di realme per il lancio globale del GT 7 e come verranno adattate le strategie di prezzo e marketing con i consumatori nei diversi mercati internazionali, in particolare in Europa?

“La serie GT punta su prezzi altamente competitivi nel mercato cinese, mentre la nostra strategia globale enfatizza un valore bilanciato attraverso tre distinte linee GT: la serie Pro, la serie numerica e la serie T. Ognuna di queste linee è posizionata come un flagship di prestazioni di alto livello con intelligenza artificiale. Sono state concepite per offrire le migliori performance nei rispettivi segmenti di prezzo, garantendo agli utenti un’esperienza di imaging e prestazioni che superino le aspettative.”