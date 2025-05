Meloni agli industriali: “Governo c’è e non indietreggia, si vince e si perde tutti insieme”

(Adnkronos) – “Oggi l’Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di estrema difficoltà. Abbiamo restituito centralità al nostro Paese”. Così la premier Giorgia Meloni parlando all’Assemblea di Confindustria a Bologna.

Dal palco la premier lancia un messaggio politico al presidente degli industriali, Emanuele Orsini, e non solo. ”Il governo c’è e non intende indietreggiare. Si vince e si perde tutti insieme”, scandisce.

“In questa nazione ci sono anche problemi strutturali e la questione più urgente” da affrontare con “serietà e senza timore è il nodo del costo dell’energia”, dice Meloni (questione posta nel suo intervento anche dal presidente di Confindustria), assicurando che “sulla materia energetica siamo sempre aperti a suggerimenti, idee nuove, proposte serie. C’è bisogno della collaborazione di tutte le persone di buona volontà. La porta del governo su questa materia è e rimane sempre aperta”.

Davanti agli industriali la presidente del Consiglio parla anche di dazi e Ue. “L’Europa abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni”, chiede la premier.

“La mia amica Roberta Metsola ha detto che il Parlamento europeo è dalla nostra parte. Sarò onesta. Questo dipende dalle maggioranze che si formano di volta in volta, ma sicuramente tu sei stata dalla nostra parte e sei dalla nostra parte… E quindi grazie davvero”, le parole rivolte alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola presente tra gli ospiti in sala.

Sull’ex Ilva ”il governo continuerà a fare la sua parte e sono certa che ognuno farà la sua parte. C’è bisogno che tutti gli attori diano una mano e non ci siano attori che preferiscano mettere i bastoni tra le ruote: credo tutti comprendano cosa c’è in ballo”, dice Meloni.

Poi, concludendo il suo intervento, rivendica: “Fuori dai nostri confini c’è una voglia d’Italia che troppo spesso noi siamo gli unici a non vedere. Fuori dai nostri confini vedono che l’Italia starà raddrizzando la rotta e parlano di noi. Ci vedono ora su alcune materie come un punto di riferimento. Fuori da questi confini c’è tanta gente che vuole lavorare con noi e stringere accordi internazionali. Il governo c’è. Non abbiamo paura di non essere all’altezza di quello che abbiamo ereditato, di quello che rappresentiamo”.

“Siamo pronti a continuare su questa strada con coraggio, con determinazione, ma anche con l’umiltà di non avere tutte le risposte a ogni domanda, perché si vince o si perde tutti insieme, senza paura di osare, di non perdere gli schemi, di scardinare le abitudini. Quindi sì, questa nazione ha bisogno ancora di fare tanto, però è una nazione che ha tutte, tutte le carte in regola per invertire la rotta. La prima cosa che noi dobbiamo fare è crederci”. Quindi, conclude tra gli applausi della platea Meloni, “pensate in grande, perché io farò lo stesso. Vi ringrazio”.