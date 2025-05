Denis Verdini a processo a Roma per accusa di evasione dai domiciliari

(Adnkronos) –

Denis Verdini a processo a Roma per l’accusa di evasione dai domiciliari. I fatti contestati sono relativi a tre cene in un ristorante della Capitale che risalgono al 26 ottobre 2021, al 30 ottobre 2021 e all’11 gennaio 2022, quando l’ex senatore era stato autorizzato, dai domiciliari, a recarsi a Roma ma solo per andare dal suo dentista.

Nell’udienza di questa mattina davanti al giudice monocratico era presente Verdini, che si trova tuttora ai domiciliari, dove sta scontando una pena cumulativa per tre condanne definitive, dopo una decisione del tribunale di Sorveglianza di Firenze che lo scorso giugno lo aveva scarcerato per motivi di salute. Il processo è stato aggiornato a dicembre quando verranno sentiti tre testi indicati dalla procura.