Gasparri, pace fatta con Fedez: “Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia” – Video

(Adnkronos) – “Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma, in cui viene presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. “L’abbiamo invitato, credo che venga. Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile”, conclude.