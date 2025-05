Giro d’Italia, oggi la 17esima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Riparte il Giro d’Italia con la 17esima tappa. Oggi, mercoledì 28 maggio, la Corsa Rosa lascia il Trentino-Alto Adige per approdare in Lombardia. Si va da San Michele all’Adige a Bormio, con arrivo in una delle spettacolari sedi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà un tappa di “resistenza”, da 155 chilometri, ideale per le fughe. Ecco orario, percorso e dove vederla in tv e streaming.

Ma qual è il percorso della diciassettesima tappa del Giro d’Italia? Ci saranno tre salite importanti in questa tappa di montagna, tra cui il Mortirolo. Due saranno nella parte centrale: la Val di Non e poi la Val di Sole, prima del Passo del Tonale (GPM 2, con pendenza massima del 9%). Dopo la discesa su Ponte di Legno, si affronterà il leggendario Passo del Mortirolo da Monno (ultimi 3 km sempre con pendenza superiore al 10%). Quindi, discesa molto impegnativa fino a Grosio e poi lunga risalita fino alle porte di Bormio, con la scalata delle Motte e svolta verso l’arrivo. Ultimi 3 km sostanzialmente in discesa, con qualche curva da attenzionare in maniera particolare fino al traguardo.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025 partirà alle 12.50. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su RaiPlay), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.