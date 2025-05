Isola dei Famosi, le difficoltà di Mario Adinolfi: il racconto del naufrago

(Adnkronos) – “Playa Dos è durissima, vivo delle difficoltà enormi”. Il naufrago Mario Adinolfi si sfoga in un video condiviso sui social dell’Isola dei Famosi. Dopo il “trasloco”, che ha portato i naufraghi da Playa Uva a Playa Dos, il giornalista non ha nascosto le difficoltà che sta riscontrando, in particolare a causa del forte vento e dello spazio ristretto che non gli permette di entrare in acqua.

“Le notti cominciano con un vento che fa diventare matti – prosegue Adinolfi -. Io amavo fare i bagni notturni, qui non c’è spazio per la balneazione perché c’è subito roccia. Dunque non si riesce a fare una nuotata”.

“Mi rende impossibile ascoltare i discorsi degli altri. Vivo una forte sensazione di appesantimento. E anche il telo sopra di me mi rende impossibile vedere sopra”, ha detto il giornalista in un video condiviso sulla pagina ufficiale del reality show condotto da Veronica Gentili, in onda su Canale 5. “Prima quando andavo in acqua respiravo, ero leggero e potevo fare del mio corpo quello che volevo”, ha aggiunto.