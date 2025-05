Isola dei Famosi, stasera 28 maggio: 3 nuovi ingressi dopo la fuga dei naufraghi

(Adnkronos) – Tutto pronto per la quarta puntata dell’Isola dei famosi. Stasera, mercoledì 28 maggio, in prima serata, su Canale 5, un nuovo appuntamento con il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Sono ben 6 i naufraghi che hanno abbandonato l’Isola dei Famosi. L’ultima proprio

Antonella Mosetti

, che dopo settimane di crisi, ha deciso di lasciare definitivamente l’Honduras. Questa sera, ci saranno tre nuovi ingressi che porteranno una ventata di novità sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati entreranno a far parte del gruppo. I giovani rinforzi saranno subito messi alla prova: riusciranno a superare le sfide che lo Spirito dell’Isola deciderà di sottoporli?

Intanto, prosegue lo scontro generazionale tra i Naufraghi che risente anche di una lotta alla sopravvivenza più dura di sempre: c’è chi regge e chi, invece, cade. Mario Adinolfi, fra tutti, non ha nascosto le difficoltà che sta riscontrando, in particolare a causa del forte vento e dello spazio ristretto che non gli permette di entrare in acqua.

Nel corso della serata si scoprirà il risultato del televoto e ci sarà una nuova eliminazione. Chi tra Mirko, Alessia e Patrizia dovrà abbandonare definitivamente il reality show?

Per scoprirlo, appuntamento questa sera, in prima serata su Canale 5.